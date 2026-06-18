Томская ОПГ лесорубов предстанет перед судом за ущерб в 74 миллиона рублей

Преступную схему выявили сотрудники регионального управления ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области пятеро членов организованной преступной группы предстанут перед судом за незаконную рубку леса. Действия злоумышленников нанесли лесному фонду ущерб на сумму свыше 74 миллионов рублей. Подробности рассказали в СУ СК России по Томской области.

Следствие установило, что в период с 2021 по 2024 год группа, в том числе руководитель коммерческой организации и четверо сотрудников участкового лесничества, организовала незаконную вырубку в Первомайском районе. В рамках федерального и регионального лесного законодательства они действовали в обход обязательных процедур торгов, оформляя древесину под видом заготовки для собственных нужд граждан. Всего зафиксировано восемь эпизодов противоправной деятельности.

Преступную схему выявили сотрудники регионального управления ФСБ и полиции. Материалы были переданы в следственные органы, где им дана надлежащая правовая оценка. По ходатайству следствия на транспортные средства и иное имущество фигурантов судом наложен арест для обеспечения возмещения причиненного ущерба. Межведомственное взаимодействие силовых структур позволило пресечь масштабную теневую схему обогащения на природных ресурсах.

Незаконная вырубка лесов наносит колоссальный ущерб экологии и экономике Сибирского региона. Своевременное выявление подобных схем и привлечение виновных к уголовной ответственности защищает природные богатства Томской области и гарантирует местным жителям и гражданам сохранение благоприятной окружающей среды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд приговорил стрежевчанина к обязательным работам за нетрезвую аварию

Ссора в Кожевниковском районе Томской области обернулась трагедией

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru