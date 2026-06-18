Суд приговорил стрежевчанина к обязательным работам за нетрезвую аварию

Для жителя Стрежевого нетрезвое вождение закончилось конфискацией автомобиля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стрежевом суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. По информации прокуратуры Томской области, в марте стрежевчанин сел за руль после распития спиртного.

Мужчина катался по городу на «Ладе Приоре» , в какой-то момент выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Проведенное алкотестером освидетельствование зафиксировало опьянение водителя. Выяснилось, что нарушитель в прошлом был приговорен к административному наказанию за нетрезвое вождение. После остановки в марте было возбуждено уголовное дело.

Приговор суда — 180 часов обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль «Лада Приора» конфискован в доход государства.

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