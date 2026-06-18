В Томской области действует 34 лесных пожара

В тушении лесных пожаров задействовано несколько сотен человеr Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Департамент лесного хозяйства утром 18 июня опубликовал свежие цифры по возгораниям в лесничествах Томской области. Действуют 34 лесных пожара, больше всего возгораний зафиксировано в Верхнекетском районе — одиннадцать.

За последние сутки в регионе ликвидировано восемь лесных пожаров.

С 13 июня режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Томской области. В тушении лесных пожаров задействовано несколько сотен человек, привлечены самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения возгораний или задымлений на территории лесных массивов следует звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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