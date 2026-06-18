Пьяного мужчину без прав остановили на томской трассе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночная погоня со стрельбой из табельного оружия произошла на трассе Р-255 «Сибирь». По информации МВД Медиа, в Томском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя «Нивы».

Ночью сотрудники Госавтоинспекции в районе деревни Черная речка обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2121, который хаотично перестраивался из одной полосы в другую.

Лихач никогда не получал водительское удостоверение. Видео: УМВД России по Томской области

Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, тот требование проигнорировал и увеличил скорость. Во время погони полицейские несколько раз призывали лихача по громкоговорителю остановиться, тот не реагировал. Опубликованные кадры погони могут испугать — водитель мечется по трассе с оживленным движением.

Перед тем, как применить табельное оружие, один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в воздух, затем стал стрелять по колесам «Нивы». Только так машину удалось остановить. Автомобилем управлял ранее судимый 35-летний житель Томского района. По внешним признакам он был пьян, проходить процедуру медосвидетельствования отказался. Выяснилось, что лихач никогда не получал водительского удостоверения. Более того, в апреле он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Машину отправили на спецстоянку, мужчину поместили в спецприемник для административно задержанных.

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