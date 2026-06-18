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Общество18 июня 2026 2:00

Прицельный огонь по колесам: В Томском районе остановили пьяного водителя без праввидео

Томским инспекторам ДПС понадобилось табельное оружие, чтобы догнать водителя
Елена Белоусова
Пьяного мужчину без прав остановили на томской трассе

Пьяного мужчину без прав остановили на томской трассе

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночная погоня со стрельбой из табельного оружия произошла на трассе Р-255 «Сибирь». По информации МВД Медиа, в Томском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя «Нивы».

Ночью сотрудники Госавтоинспекции в районе деревни Черная речка обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2121, который хаотично перестраивался из одной полосы в другую.

Лихач никогда не получал водительское удостоверение. Видео: УМВД России по Томской области

Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, тот требование проигнорировал и увеличил скорость. Во время погони полицейские несколько раз призывали лихача по громкоговорителю остановиться, тот не реагировал. Опубликованные кадры погони могут испугать — водитель мечется по трассе с оживленным движением.

Перед тем, как применить табельное оружие, один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в воздух, затем стал стрелять по колесам «Нивы». Только так машину удалось остановить. Автомобилем управлял ранее судимый 35-летний житель Томского района. По внешним признакам он был пьян, проходить процедуру медосвидетельствования отказался. Выяснилось, что лихач никогда не получал водительского удостоверения. Более того, в апреле он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Машину отправили на спецстоянку, мужчину поместили в спецприемник для административно задержанных.

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