Спасатели прокомментировали инцидент с возгоранием на крыше томского недостроя

Рубероид на крыше потушили менее чем за двадцать минут. Фото предоставлено очевидцами возгорания

Вечером в понедельник, 15 июня, в конце Иркутского тракта в Томске произошел пожар на крыше высотного здания. В региональном управлении МЧС «КП-Томск» сообщили, что очаг возгорания находился на крыше четырнадцатиэтажного двухподъездного кирпичного недостроенного дома. Здание на Иркутском тракте, 195 не электрифицировано, остекления в нем нет.

В результате пожара обгорел рубероид. Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Причина возникновения огня еще не установлена.

Горожане прислали в редакцию «Комсомольской правды — Томск» видео и фото инцидента. На записях, сделанных из окон соседних домов, видно, что на крыше в момент пожара находились подростки.

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