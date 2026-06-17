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17 июня 2026 4:00

Спасатели прокомментировали инцидент с возгоранием на крыше томского недостроя

Появились подробности пожара на кровле высотки, где играют дети
Елена Белоусова
Рубероид на крыше потушили менее чем за двадцать минут. Фото предоставлено очевидцами возгорания

Рубероид на крыше потушили менее чем за двадцать минут. Фото предоставлено очевидцами возгорания

Вечером в понедельник, 15 июня, в конце Иркутского тракта в Томске произошел пожар на крыше высотного здания. В региональном управлении МЧС «КП-Томск» сообщили, что очаг возгорания находился на крыше четырнадцатиэтажного двухподъездного кирпичного недостроенного дома. Здание на Иркутском тракте, 195 не электрифицировано, остекления в нем нет.

В результате пожара обгорел рубероид. Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Причина возникновения огня еще не установлена.

Горожане прислали в редакцию «Комсомольской правды — Томск» видео и фото инцидента. На записях, сделанных из окон соседних домов, видно, что на крыше в момент пожара находились подростки.

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