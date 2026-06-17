В Томске полиция ищет очевидцев наезда легкового автомобиля на пешехода

ДТП произошло в ста метрах от нерегулируемого пешеходного перехода Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Томской области просит очевидцев помочь установить все обстоятельства наезда на пешехода. Во вторник, 16 июня, в Томске 38-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» сбил 61-летнего пешехода. В региональном УМВД уточнили, что дорожный инцидент случился около 17.00 на улице Пролетарской, 38/2.

61-летний мужчина переходил проезжую часть в ста метрах от нерегулируемого пешеходного перехода.

Свидетелей ДТП просят обращаться по телефону 8 (3822) 794-693 либо по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103.

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