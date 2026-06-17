Аферисты убедили томичку отправить деньги на несуществующий «безопасный счет»

Понятий «безопасный счет», «безопасная ячейка», «спецсчет ЦБ» не существует — это уловка мошенников Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай обмана, в котором фигурировал «безопасный счет», зафиксирован в Томске. По данным регионального УМВД, жительнице областного центра позвонил аферист, назвавший себя сотрудником компании сотовой связи, и предложил продлить договор оказания услуг.

Для этого было нужно продиктовать коды из смс-сообщений, что томичка и сделала. Затем позвонил мошенник №2, объявивший, что он работает в банке, где в эту самую минуту аферисты от имени жительницы Томска оформляют кредитный договор.

Чтобы спасти ситуацию, нужно перевести все деньги на «безопасный счет». Дама отправила на указанные ей реквизиты 180 тысяч рублей.

Возраст жертвы обманщиков в полиции не уточнили, в релизе регионального УМВД жительницу Томска назвали девушкой.

«Безопасный счет» — это распространенная схема мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и убеждают жертву перевести деньги на якобы специальный защищенный счет.

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