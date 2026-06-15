Крыша долгостроя вспыхнула практически перед закатом. Фото предоставили «КП» очевидцы происшествия

В Томске вспыхнул недострой. Видео поделились с «КП» очевидцы

15 июня в конце Иркутского тракта вспыхнула крыша одного из высотных недостроев. Очевидцы прислали в редакцию «Комсомольской правды — Томск» видео и фото, снятые из окон соседних домов. На записях можно заметить, что рядом с огнем на кровле гуляют подростки.

Горожане уточнили, что заметили дым в десятом часу вечера.

«Ситуация становится совсем критическая. Мало того, что мы регулярно вызываем полицию, когда видим, что дети устраивают смертельно опасные игры на этих брошенных домах. Так теперь подростки там еще костер разожгли, и никакой на них управы», — поделилась с изданием жительница мкрн Зеленый массив.

Отметим, что предположение о поджоге пока не подтверждено. Специалистам предстоит определить точную причину возникновения возгорания. На место инцидента прибыли сотрудники регионального ГУ МЧС. «КП-Томск» запросила в ведомстве подробности происшествия.

Точную причину возникновения возгорания установят специалисты. Фото предоставили «КП» очевидцы происшествия

Напомним, ранее мы опубликовали ужасающие кадры детских игр на высоте на недостроях. После выхода статьи прокуратура провела проверку и подала иск в суд — потребовала от владельца законсервировать его «мертвые» объекты. Пока — решение не принято, доступ на небоскребы остается открытым.

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