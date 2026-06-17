Квоты при поступлении в вузы Томска предусмотрены для сирот и участников СВО

Приемная кампания начнется в томских вузах в субботу Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Для поступающих в высшие учебные заведения Томской области в 2026 году предусмотрено три вида квот. По информации областных властей, по особой квоте могут поступить дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ветераны боевых действий, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания. Для этой категории абитуриентов предусмотрено 923 места.

По отдельной квоте могут поступить Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества; участники СВО, включая мобилизованных и добровольцев, а также их дети. В этот же раздел попадают дети медработников, умерших из-за коронавируса при исполнении трудовых обязанностей.

Подробную информацию о категориях абитуриентов, для которых предусмотрены особые условия, можно найти на портале «Госуслуги».

Приемная кампания в университетах Томска начнется в субботу, 20 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водоснабжение восстановлено: в Томске объявлено о завершении работ по устранению повреждения

Выпускники томских ссузов смогут поступить в университет по внутренним экзаменам

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru