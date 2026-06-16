Выпускники томских ссузов смогут поступить в университет по внутренним экзаменам

Впервые в рамках приемной кампании состоятся «дни тишины» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Целый ряд нововведений вступит в силу в ходе вступительной кампании в университеты Томска, которая стартует 20 июня. Замгубернатора по научно-технологическому развитию Людмила Огородова сообщила, что выпускники колледжей и техникумов смогут поступить в вузы по внутренним испытаниям, но только на те направления, которые соответствуют профилю полученного среднего профессионального образования.

Впервые в рамках приемной кампании 3 и 7 августа состоятся «дни тишины». Это означает, что абитуриенты в эти два дня не смогут вносить изменения в свои заявления или отзывать согласие на зачисление.

Меняется набор дисциплин по вступительным испытаниям: физика стала обязательным вторым вступительным испытанием для ряда инженерных направлений, так как, например, приборостроение и ядерная энергетика. Также вузы самостоятельно могут сделать историю обязательным предметом вместо обществознания по гуманитарным направлениям, таким как юриспруденция, социология или политология.

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