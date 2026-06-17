В Томске объявлено об устранении повреждения на водопроводных сетях

Аварийные работы на сетях закончились Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске вечером во вторник, 16 июня, было объявлено об аварийных работах на водопроводных сетях и о пониженном давление в период с 22.00 до 5.00 среды, 17 июня.

Ограничения затронули дома во всех районах областного центра, расположенные более чем двухстах на улицах Томска.

В 7.40 утра в среду, 17 июня, ресурсоснабжающая организация сообщила о завершении работ по устранению повреждения и о том, что водоснабжение в домах томичей восстановлено в полном объеме.

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