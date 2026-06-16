Приемная кампания в томских университетах начнется 20 июня

С 2026 года квота на целевое обучение формируется на основании заявок, поданных работодателями через портал «Работа России» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в высших учебных заведениях Томской области стартует в ближайшую субботу, 20 июня. По информации областных властей, на новый учебный год общая контрольная цифра приема составляет 12 223: бакалавриат — 6 774 места, специалитет — 1 928 мест, магистратура — 3 521 место.

Большинство образовательных программ — инженерные, далее идут медицинские и педагогические специальности.

«В этом году квота на целевое обучение в Томской области составляет 1 091 место; она полностью детализирована и с 2026 года формируется на основании заявок, поданных работодателями через портал «Работа России», — уточнила замгубернатора по научно-технологическому развитию Людмила Огородова.

Школы, колледжи и техникумы должны в оставшиеся до 20 июня дни проинформировать своих выпускников о возможности поступления по целевой квоте.

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