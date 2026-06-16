В Томской области сотрудника лесокомбината обвинили в гибели коллеги

Лесовоз, который нужно было разгрузить, был заполнен древесиной выше допустимого уровня. Фото: Прокуратура Томской области

В Томской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчина работа в компании, которая занимается заготовкой древесины. Он отвечал за охрану труда.

По информации прокуратуры Томской области, несчастный случай произошел в марте, на лесосеке в Александровском районе. Предполагается, что к работе без инструкций был допущен водитель лесовоза. На 57-летнего мужчину упало бревно, придавив его. Он умер на месте.

Сотрудника, ответственного за охрану труда, обвиняют по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину он признал. Родственникам погибшего выплачено полтора миллиона рублей компенсации морального вреда.

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