В Томске в последние выходные июня на Дне молодежи выступит группа «Градусы»

Группу часто приглашают выступать в разные города именно на Дне молодежи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске объявлена программа празднования Дня молодежи. В субботу, 27 июня, в Губернаторском квартале будут работать интерактивные зоны, мастер-классы, лектории. Вечером в течение часа на главной сцене будет петь группа «Градусы». Возрастное ограничение: 0+.

В России День молодежи отмечают в последнюю субботу июня. В 2026 году — это 27 июня. Праздник несколько раз менял название и дату. Он появился 7 февраля 1958-го в СССР и назывался Днем советской молодежи.

В 1993 году президент России Борис Ельцин подписал распоряжение, которое изменило дату празднования. День молодежи начали отмечать 27 июня. В 2023 году президент Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня.

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