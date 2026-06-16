В Томске на перекрестке Усова — Советская установили светофор

Сначала светофор запустят в режиме «мигающий желтый» Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Томске, на пересечении улиц Усова и Советской, появился новый светофор. По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, сначала его запустят в режиме «мигающий желтый», чтобы дать возможность томичам привыкнуть к изменениям. Далее светофор будет работать в штатном режиме.

Предполагается, что благодаря светофору движение на перекрестке станет более упорядоченным. Пока на нерегулируемом переходе автомобилистам приходится почти непрерывно ждать, пока иссякнет поток переходящих дорогу людей.

В первых числах июня новый светофор установили в Томске на перекрестке Учебная — Московский тракт.

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