Легковой автомобиль сгорел в Томском районе

Загоревшуюся машину тушили три человека. Фото: МЧС РФ

Вечером в воскресенье, 14 июня, в селе Моряковский затон Томского района загорелся легковой автомобиль ВАЗ. По данным регионального управления МЧС, пламя полностью уничтожило транспорт. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Причина возникновения огня устанавливается. Автомобиль тушили три человека.

Всего за прошедшие сутки в Томской области произошло четыре пожара: в Стрежевом горела баня, в Асиновском районе — мусор.

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