В домах Кировского района Томска на весь день отключат холодную воду

Фото: Елена Белоусова.
В Томске анонсированы работы по замене аварийной запорной арматуры в районе улицы Учебной и Московского тракта. В части домов Кировского района города в этой связи в среду, 17 июня, не будет холодной воды.
Под отключение попали одиннадцать домов: №№ 60, 62, 109Б на Московском тракте. На улице Учебной воду отключат в домах №№ 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 5а, 7, 7/1.
Отключение запланировано на период с 9.00 до 23.00.
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