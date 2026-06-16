В домах Кировского района Томска на весь день отключат холодную воду

На 17 июня запланированы работы в рамках капремонта на сетях водоснабжения Фото: Елена Белоусова.

В Томске анонсированы работы по замене аварийной запорной арматуры в районе улицы Учебной и Московского тракта. В части домов Кировского района города в этой связи в среду, 17 июня, не будет холодной воды.

Под отключение попали одиннадцать домов: №№ 60, 62, 109Б на Московском тракте. На улице Учебной воду отключат в домах №№ 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 5а, 7, 7/1.

Отключение запланировано на период с 9.00 до 23.00.

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