Новый светофор установили в Томске на перекрестке Учебная — Московский тракт

Точная дата начала работы светофора не указана Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Томске на пересечении улицы Учебной и Московского тракта установили новый светофор. По информации городских властей, в ближайшее время он начнет работать в штатном режиме, точная дата не озвучивалась.

В городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства считают, что необходимость в установке светофора именно на этом участке в областном центре назрела давно. Новый объект позволит разделить потоки машин и повысить безопасность.

В конце апреля новый светофор был установлен на пересечении проспекта Кирова и улицы Вершинина.

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