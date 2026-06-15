За неделю в лесах Томской области произошло более тридцати пожаров

Лидером по числу зафиксированных очагов стал Верхнекетский район Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Томской области произошло 33 лесных пожара. С начала пожароопасного сезона, с 17 апреля, в регионе зафиксирован 91 лесной пожар.

По данным департамента лесного хозяйства, причиной 49 возгораний послужило несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах, в 42-х случаях огонь спровоцировали грозы. Лидером по числу зафиксированных очагов стал Верхнекетский район, там произошло более двадцати лесных пожаров. Более того, из четырнадцати пожаров, которые 15 июня действуют в Томской области, половина приходится именно на Верхнекетский район.

В связи с ухудшением лесопожарной обстановки на всей территории Томской области введен режим «повышенная готовность».

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