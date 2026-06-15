Михайловская роща в Томске стала лидером среди претендентов на благоустройство

Зеленое пространство в районе проспекта Комсомольского очень популярно среди горожан Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске завершилось онлайн-голосование за выбор общественных пространств, которые благоустроят в 2027 году. По информации городских властей, в голосовании приняли участие более 150 тысяч человек. С большим отрывом среди предложенных территорий лидирует Михайловская роща. Это означает, что эта локация будет включена в перечень территорий, которые будут благоустроены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Более стал лет назад в Михайловской роще размещались дачные усадьбы томских купцов. Позже лесопарковую зону открыли для свободного посещения. В годы советской власти на территории Михайловской рощи размещались детдом, детская оздоровительная колония и летние пионерские лагеря.

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