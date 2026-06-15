В Томской области действуют четырнадцать лесных пожаров

По состоянию на 15 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,7 (средняя пожарная опасность) Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на утро понедельника, 15 июня, на территории Томской области действует четырнадцать лесных пожаров. По информации департамента лесного хозяйства, очаги находятся в Александровском, Верхнекетском, Бакчарском, Кедровском, Колпашевском и Первомайском лесничествах. Самая сложная ситуация сложилась в Верхнекетском лесничестве, там действует семь пожаров, два из них локализованы.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано четыре лесных пожара.

В Томске и области в связи с лесными пожарами действует несколько статусов, которые предполагают дополнительные меры по предупреждению и ликвидации ЧС, — особый противопожарный режим, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации.

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