Начавшаяся неделя в Томске и области будет солнечной, за исключением понедельника Фото: Елена Белоусова.

Неделя в Томской области с 15 по 21 июня будет умеренно жаркой. По данным сервиса «Яндекс. Погода», самым прохладным днем недели станет понедельник, 15 июня. В течение дня столбики термометров поднимутся до +23°С, возможен дождь.

Со вторника, 16 июня, в регионе наступит череда солнечных дней, без осадков. Завтра воздух прогреется до +7 градусов. В среду, 17 июня, ожидается +26°С. Прогноз на четверг, 18 июня, + 25 градусов. В пятницу, 19 июня, ожидается +27 градусов. В выходные в Томске и области ожидается жара до +28, +29 градусов. Сервис прогнозирует осадки только в понедельник. В остальные шесть дней недели дождей в регионе не будет.

Другой погодный портал «Гисметео» сообщил, что в понедельник в регионе возможен дождь, остальные дни будут безоблачными.

Синоптики томского ЦГМС в прогнозе на понедельник, 15 июня, сообщали о жаркой погоде, вплоть до +30 °С, в первой половине понедельника в Томске ощущается умеренная жара и прохладный ветер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дачный дом горел 14 июня в томском СНТ

У жителя Томской области за пьяные поездки конфискован автомобиль

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru