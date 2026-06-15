«Не хватило забитого гола»: тренеры томского и челябинского клубов оценили матч двенадцатого тура дивизиона «Б» Второй лиги России

Томичи не забивают четыре встречи подряд. Фото: «КДВ»

«Нам просто не хватило забитого гола» — с этих слов главный тренер томского ФК «КДВ» Максим Гавриш начал послематчевую пресс-конференцию в Челябинске. Вечером в воскресенье, 14 июня, томский футбольный клуб «КДВ» сыграл вничью 0:0 с «Челябинском-2» в гостевом матче двенадцатого тура дивизиона «Б» Второй лиги России, продлив безвыигрышную серию до четырех встреч подряд.

Гавриш, анализируя встречу, сказал, что игра прошла с преимуществом томского клуба. На команду, безусловно давит тот факт, что томичи не забывают уже четыре матча подряд, но футболисты стараются. Как выразился Гавриш, «голову никто не весит». Наставник также подчеркнул, что команда играет ради болельщиков.

Главный тренер ФК «Челябинск-2» Виталий Коркин на встрече с журналистами назвал игру содержательной. «Всегда приятно играть с такой командой, как КДВ, с хорошим подбором игроков», — отметил Коркин и добавил, что томский клуб — единственный в своей зоне, который ярко демонстрирует атаку и позиционный футбол.

Коркин считает, что его подопечные на фоне соперника смотрелись хорошо. После двенадцати туров, томский клуб расположился на второй строчке турнирной таблицы с 26-ю очками. Лидер — ФК «Химик», у которого 31 очко.

В следующее воскресенье томский клуб на своем поле примет «Урал-2».

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