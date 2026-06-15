ЕГЭ по трем предметам на выбор сдадут 15 июня в Томской области

В Томской области официальных сообщений о результатах первых ЕГЭ еще не было Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области продолжается процесс сдачи единых госэкзаменов. В понедельник, 15 июня, в расписании три предмета на выбор — биология, география и иностранные языки (это может быть английский, немецкий, французский, испанский или китайский). ЕГЭ в этом году сдает 6 241 человек, из которых 5 391 — выпускники текущего года, остальные — выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей.

Каждый участник ЕГЭ вправе выбрать для сдачи любое количество предметов. При этом существуют обязательные дисциплины, без которых школьник не сможет получить аттестат — это русский язык и математика базового и профильного уровней. В рамках основного периода два обязательных экзамена уже сданы.

Обработка экзаменационных работ занимает от десяти до четырнадцати дней. Если выпускник не согласен с результатами, он может подать апелляцию в течение двух рабочих дней после официальной публикации. В Томской области официальных сообщений о результатах первых ЕГЭ еще не было.

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