Житель Томска в надежде заработать на инвестициях потерял более миллиона рублей

Томич пришел в полицию с заявлением о хищении денег Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай мошенничества с крупной суммой ущерба зафиксирован в Томске. По данным полиции региона, аферисты обманули жителя Октябрьского района города 1964 года рождения.

Томич в сети обратил внимание на рекламу выгодного заработка с помощью инвестиций. Жителя областного центра предложение заинтересовало, он перешел по ссылке, заполнил анкетные данные, установил на телефон приложение, через которое затем перевел деньги по указанному счету.

На каком этапе инвестор понял, что его обманывают, в релизе регионального УМВД не уточняется. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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