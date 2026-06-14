Томский «КДВ» не может выиграть четыре матча подряд

Упрямый мяч в ворота соперников у томичей просто не заходит Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томский футбольный клуб «КДВ» сыграл вничью 0:0 с «Челябинском-2» в гостевом матче двенадцатого тура дивизиона «Б» Второй лиги России, продлив безвыигрышную серию до четырех встреч подряд. Матч прошел на стадионе «Центральный» и транслировался в прямом эфире.

Обе команды старались действовать с позиции силы и владели преимуществом попеременно, однако ни одна из сторон так и не сумела создать по-настоящему опасного момента. Вязкая игра в центре поля и минимум голевых эпизодов привели к закономерным нулям на табло, что не позволило томичам набрать столь необходимые три очка в борьбе за верхние строчки турнирной таблицы.

По итогам двенадцати туров томский клуб имеет в своем активе двадцать шесть очков и занимает вторую позицию в группе. Лидирующий «Химик» из Дзержинска набрал двадцать восемь баллов и имеет матч в запасе, что позволяет дзержинцам увеличить отрыв от преследователей. Безвыигрышная серия томичей началась после домашней встречи с ФК «Ижевск», которая также завершилась без забитых мячей в ворота соперника.

Вторая лига России по футболу является третьим по значимости дивизионом в системе профессиональных лиг страны. Дивизион «Б» разделен на несколько групп по территориальному принципу, и борьба за выход в дивизион «А» обостряется с каждым туром. Потеря очков в матчах с середняками таблицы существенно осложняет положение команд, претендующих на повышение в классе.

Следующий матч томского «КДВ» пройдет в рамках тринадцатого тура дивизиона «Б». Клубу необходимо вернуться к победной серии, чтобы сохранить шансы на борьбу за лидерство в группе и продолжить выступление в профессиональном футболе на высоком уровне.

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