В Томской осталось обработать от клещей сто гектаров территорий

Плановая обработка территорий от клещей в Томской области завершается Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области завершается процесс акарицидных обработок территорий. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в этом году план по обработкам от клещей составляет 2600 гектаров, на сегодняшний день обработано 2500 гектаров. Работы начались в мае, затем их на время приостанавливали из-за похолодания.

«Большинство запланированных объектов уже протравлены — это любимые места отдыха жителей и гостей города. Также проведены работы на территориях детских садов, школ, спортивных школ, которые находятся в зеленых зонах и в детских оздоровительных лагерях региона. Обработано большинство кладбищ», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

За последнюю неделю акарицидные работы проведены, в том числе, в окрестностях сел Дзержинское и Тимирязевское. Прошла повторная обработка в Лагерном саду и на лыжной базе «Сосновый бор».

Энтомологи несколько раз в течение лета оценивают эффективность обработок. При необходимости рекомендуются провести повторный процесс обеззараживания.

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