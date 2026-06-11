Суд отказал в апелляции осужденному за покушение на убийство жителю Томска

Мужчина, которого четыре раза ударили топором по голове, выжил Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Томске отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, которую подал житель города, приговоренный к длительному сроку заключения. По информации прокуратуры Томской области, в мае 2025 года нетрезвый томич в ходе бытового конфликта четыре раза ударил знакомого по голове топором. Мужчина активно сопротивлялся, ему вовремя оказали медицинскую помощь, он выжил.

Агрессивный томич до того, как взял в руки топор, уже был судим за кражу. Тогда суд вынес условное наказание. После конфликта и нападения на знакомого, суд отменил условное осуждение по приговору за кражу и по совокупности приговоров назначил семь лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный подал апелляционную жалобу, утверждая, что с топором в руках защищался от мужчины, который пытался его задушить. Прокурор убедил суд в несостоятельности этой версии. Он обратил внимание на показания свидетелей и отсутствие у фигуранта характерных для удушения травм.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора и отказал в удовлетворении жалобы. Приговор вступил в законную силу.

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