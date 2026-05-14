Из-за похолодания в Томской области прекращены акарицидные обработки территорий

Противоклещевые обработки начались в первых числах мая Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с похолоданием в Томской области прекращены акарицидные обработки территорий. По информации регионального управления Роспотребнадзора, приостановка временная, работы возобновятся, как только потеплеет.

Противоклещевые обработки начались в первых числах мая. В Томске специалисты уже побывали в Лагерном саду, на площади Новособорной, в Городском саду, Университетской роще, на Белом озере.

На природных территориях обработаны зоны на озере Мальцево в деревне Семиозерки и озеро Круглое в поселке Самусь. В области акарицидные обработки проведены в Кривошеинском, Колпашевском и Каргасокском районах.

В этом году в регионе запланировано обработать 2600 гектаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дождливо и прохладно: синоптики уточнили прогноз на выходные в Томской области

В Томской области усилят меры безопасности во время последних звонков

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru