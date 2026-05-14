Из-за похолодания в Томской области прекращены акарицидные обработки территорий

В связи с похолоданием в Томской области прекращены акарицидные обработки территорий. По информации регионального управления Роспотребнадзора, приостановка временная, работы возобновятся, как только потеплеет.
Противоклещевые обработки начались в первых числах мая. В Томске специалисты уже побывали в Лагерном саду, на площади Новособорной, в Городском саду, Университетской роще, на Белом озере.
На природных территориях обработаны зоны на озере Мальцево в деревне Семиозерки и озеро Круглое в поселке Самусь. В области акарицидные обработки проведены в Кривошеинском, Колпашевском и Каргасокском районах.
В этом году в регионе запланировано обработать 2600 гектаров.
