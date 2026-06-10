За неделю клещи почти три тысячи раз атаковали жителей Томской области

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
Клещи в Томской области вышли на пик своей активности. По информации регионального Роспотребнадзора, за неделю с 4 по 10 июня 2678 человек обратились за помощью к медикам после присасывания паукообразных.
Наибольшая часть обращений приходится на Томск и Томский район. Всего с начала эпидсезона в регионе зафиксировано 9767 случаев нападений на людей.
В Томске и Томском районе самые распространенные места, где фиксировались атаки клещей — это Степановка, Академгородок, поселки Лоскутово, Заварзино, Богашево, Тимирязево, Корнилово, Копылово.
На данный момент исследовано 5564 экземпляра клещей. В большинстве случаев у опасных паукообразных обнаруживали клещевой боррелиоз.
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