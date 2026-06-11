Попасть в лес из-за пилильщика невозможно в трех районах области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Департамент лесного хозяйства Томской области поделился видео процесса обработки лесов региона от соснового пилильщика. Сначала строго по инструкции разводят химические составы. На территории Томской области используется препарат контактно-кишечного действия, содержащий действующие вещества клотианидин и зета-циперметрин с использованием эмульгатора.

Затем готовый раствор помещается в специальный бак самолета Ан-2.

Состав глубоко проникает в кроны деревьев. Видео: Департамент лесного хозяйства Томской области

После того как воздушное судно достигнет нужных координат, начинается обработка очагов с помощью установки для ультрамалообъемного опрыскивания. Она создает мелкодисперсный «туман», который глубоко проникает в кроны деревьев.

Эта схема работает на трудно досягаемых территориях, куда не может проехать техника.

Из-за соснового пилильщика на сегодняшний день ограничен доступ в лес в трех районах Томской области

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