«Кордоба станет мостиком между мундиалем и РФПЛ»: томичка будет следить за успехами колумбийского футболиста на чемпионате мира

Матч открытия ЧМ-2026 состоится 11 июня, а завершится турнир 19 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует в четверг, 11 июня. Впервые за всю историю соревнований турнир проведут сразу три страны: Соединенные Штаты, Мексика и Канада. Будет сыграно рекордные 104 матча. Как минимум часть из них намерена посмотреть жительница Томска Алла Барило, которая любит футбол и искренне переживает за то, что на мундиаль не попала сборная Италия. Горожанка назвала «КП-Томск» лидеров чемпионата и сравнила поход на футбольный матч с объяснением в любви.

Лидеры

Болельщица со стажем из Томска, когда-то ходившая на матчи ФК «Томь», Алла считает лидерами открывающегося чемпионата сборную Бразилии с сокрушительной атакой; англичан, первыми из европейских команд, отобравшимися в финальную часть чемпионата; французов и испанцев с мощными составами, включая Ламина Ямаля, Усмана Дембеле, Майкла Олисе и Мбаппе.

Матчи с участием сборной Аргентины Алла назвала обязательными к просмотру из-за участия Лионеля Месси.

Из-за разницы во времени смотреть какие-то матчи болельщице из Томска придется в записи. Большинство игр на мундиале запланировано на время, когда в Томске будет глубокая ночь.

Российские футболисты

Сборная России в чемпионате мира участия не принимает, но томичка уверена, что при ином сценарии, на турнире обязательно блеснули футболисты Александр Головин, Алексей Миранчук, Алексей Батраков, Игорь Дивеев.

Немного томичек могут похвастаться тем, что знают разницу между РФПЛ и ЮФЛ. Фото: Алла Барило

Сборная Италии

Отдельная боль для болельщицы — отсутствие на нынешнем чемпионате мира сборной Италии. «Итальянцы мне всегда нравились, они темпераментные игроки. Я с удовольствием наблюдала за ними, в том числе за тем, как они «валидольно» играли в квалификационных и стыковых матчах и не попали в конечном итоге на турнир. Считаю, что для итальянцев — это катастрофа», — прокомментировала болельщица непопадание на мундиаль итальянской сборной, которая четырежды в своей истории выигрывала чемпионаты мира.

Справедливости ради стоит напомнить, что это не первая катастрофа в футбольной истории страны, сборная Италии не проходила на чемпионаты мира по футболу три раза подряд: в 2018, 2022 и 2026 годах. В отборе на ЧМ-2026 итальянцы пропустили вперед Норвегию и попали в стыковые матчи, где в финале проиграли команде Боснии и Герцеговины.

Кордоба

Мостиком между чемпионатом мира 2026 года и российской футбольной премьер-лигой Алла назвала Джона Андреса Кордоба Копете — колумбийского футболиста, нападающего российского клуба «Краснодар». Российский футбольный союз признал Кордобу лучшим футболистом России сезона 2024/25. Кордоба на мундиале выступает за сборную Колумбии. Алла намерена пристально следить за его успехами.

Алла была на одной из последних игр ФК «Томь» в Калининграде. Фото: Алла Барило

Любовь и футбол

Любовь к футболу Алла сравнила с объяснением в любви. «Прочитала такую фразу, и мне она очень понравилась. Вместо того, чтобы сказать: "Я тебя люблю", тебя просто ведут на футбол, ты идешь на стадион с тем, кого любишь и испытываешь те же эмоции, что и близкий человек, увлеченный этой игрой»,— поделилась томичка.

Когда-то жительница областного центра вместе с отцом ходила на стадион «Труд» болеть за ФК «Томь», сейчас с сыном на трибунах стадиона «Темп» переживает за игру КДВ. Главным в футболе горожанка считает красивую игру, атмосферу и искренне уверена в том, что этот спорт объединяет людей.

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