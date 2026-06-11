«Кордоба станет мостиком между мундиалем и РФПЛ»: томичка будет следить за успехами колумбийского футболиста на чемпионате мира

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует в четверг, 11 июня. Впервые за всю историю соревнований турнир проведут сразу три страны: Соединенные Штаты, Мексика и Канада. Будет сыграно рекордные 104 матча. Как минимум часть из них намерена посмотреть жительница Томска Алла Барило, которая любит футбол и искренне переживает за то, что на мундиаль не попала сборная Италия. Горожанка назвала «КП-Томск» лидеров чемпионата и сравнила поход на футбольный матч с объяснением в любви.
Болельщица со стажем из Томска, когда-то ходившая на матчи ФК «Томь», Алла считает лидерами открывающегося чемпионата сборную Бразилии с сокрушительной атакой; англичан, первыми из европейских команд, отобравшимися в финальную часть чемпионата; французов и испанцев с мощными составами, включая Ламина Ямаля, Усмана Дембеле, Майкла Олисе и Мбаппе.
Матчи с участием сборной Аргентины Алла назвала обязательными к просмотру из-за участия Лионеля Месси.
Из-за разницы во времени смотреть какие-то матчи болельщице из Томска придется в записи. Большинство игр на мундиале запланировано на время, когда в Томске будет глубокая ночь.
Сборная России в чемпионате мира участия не принимает, но томичка уверена, что при ином сценарии, на турнире обязательно блеснули футболисты Александр Головин, Алексей Миранчук, Алексей Батраков, Игорь Дивеев.
Отдельная боль для болельщицы — отсутствие на нынешнем чемпионате мира сборной Италии. «Итальянцы мне всегда нравились, они темпераментные игроки. Я с удовольствием наблюдала за ними, в том числе за тем, как они «валидольно» играли в квалификационных и стыковых матчах и не попали в конечном итоге на турнир. Считаю, что для итальянцев — это катастрофа», — прокомментировала болельщица непопадание на мундиаль итальянской сборной, которая четырежды в своей истории выигрывала чемпионаты мира.
Справедливости ради стоит напомнить, что это не первая катастрофа в футбольной истории страны, сборная Италии не проходила на чемпионаты мира по футболу три раза подряд: в 2018, 2022 и 2026 годах. В отборе на ЧМ-2026 итальянцы пропустили вперед Норвегию и попали в стыковые матчи, где в финале проиграли команде Боснии и Герцеговины.
Мостиком между чемпионатом мира 2026 года и российской футбольной премьер-лигой Алла назвала Джона Андреса Кордоба Копете — колумбийского футболиста, нападающего российского клуба «Краснодар». Российский футбольный союз признал Кордобу лучшим футболистом России сезона 2024/25. Кордоба на мундиале выступает за сборную Колумбии. Алла намерена пристально следить за его успехами.
Любовь к футболу Алла сравнила с объяснением в любви. «Прочитала такую фразу, и мне она очень понравилась. Вместо того, чтобы сказать: "Я тебя люблю", тебя просто ведут на футбол, ты идешь на стадион с тем, кого любишь и испытываешь те же эмоции, что и близкий человек, увлеченный этой игрой»,— поделилась томичка.
Когда-то жительница областного центра вместе с отцом ходила на стадион «Труд» болеть за ФК «Томь», сейчас с сыном на трибунах стадиона «Темп» переживает за игру КДВ. Главным в футболе горожанка считает красивую игру, атмосферу и искренне уверена в том, что этот спорт объединяет людей.
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