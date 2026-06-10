В лес нельзя попасть из-за рыжего соснового пилильщика Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В трех районах Томской области ограничен вход в лес. Речь идет о Бакчарском, Томском и Кожевниковском районах. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что на этих территориях проходят плановые мероприятия по ликвидации рыжего соснового пилильщика — опасного вредителя, уничтожающего хвою кедровников.

Насекомых уничтожают двумя способами — наземной и авиационной обработкой. На расстоянии менее двух километров от населенных пунктов используется биопрепарат, безопасный для людей и животных, на удаленных участках — авиационный метод с химическим составом.

Вблизи населенных пунктов ведется наземная обработка. Видео: Департамент лесного хозяйства Томской области

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