Домашние птицы и свиньи погибли во время пожара в Томском районе

Площадь пожара составила 594 квадратных метра. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Одноэтажный бревенчатый жилой дом горел в деревне Верхнее Сеченово Томского района. По данным регионального управления МЧС, в результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома. Полностью сгорел и обрушился крытый двор. От огня пострадали надворные постройки. Погибло две свиньи и тридцать домашних птиц.

Площадь пожара составила 594 квадратных метра. Возгорание ликвидировали семнадцать огнеборцев МЧС России.

За сутки на территории региона потушено шесть пожаров. Пострадавших нет.

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