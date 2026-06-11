Домашние птицы и свиньи погибли во время пожара в Томском районе

Одноэтажный бревенчатый жилой дом горел в деревне Верхнее Сеченово Томского района. По данным регионального управления МЧС, в результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома. Полностью сгорел и обрушился крытый двор. От огня пострадали надворные постройки. Погибло две свиньи и тридцать домашних птиц.
Площадь пожара составила 594 квадратных метра. Возгорание ликвидировали семнадцать огнеборцев МЧС России.
За сутки на территории региона потушено шесть пожаров. Пострадавших нет.
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