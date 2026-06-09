Томичам объяснили, почему их оставили без фонтана в День города

Во время крупных городских мероприятий фонтан на площади Новособорной, как правило, выключен. Фото: Людмила Ковалёва

Томичи, которые 6 и 7 июня принимали участие в мероприятиях в честь Дня города, обратили внимание на неработающий фонтан на площади Новособорной. Издание «КП-Томск» выяснило причины отключения. Как оказалось, это меры предосторожности.

«Случайный порыв ветра может направить воду на людей, которые смотрят концерт на сцене, или на технику. Поэтому во время крупных городских мероприятий, когда на площади находится много людей, фонтаны всегда просим выключить», — уточнил начальник городского управления культуры Денис Шостак.

Напомним, в первые выходные лета-2026 томичи отмечали 422-й день рождения города. За два дня праздничные площадки посетили более 20 тысяч человек.

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