Ремонтировать проспект Ленина в Томске будут преимущественно ночью

Проспект отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Фото: Елена Белоусова.

В ночь на 9 июня в Томске начался ремонт главного проспекта в областном центре. По информации городских властей, рабочие начали срезать старый асфальт на участке Ленина от переулка Спортивный в направлении улицы Усова.

За ночь убрали более 2600 квадратных метров. Ремонтировать Ленина будут преимущественно в ночные часы, дневные работы и перекрытия на главном городском проспекте рискуют парализовать движение в областном центре.

На информационных щитах, установленных вдоль Ленина, сказано, что ремонт проспекта начнется 10 июня, закончить его планируется к сентябрю.

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