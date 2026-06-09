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НовостиОбщество9 июня 2026 4:35

Ремонтировать проспект Ленина в Томске будут преимущественно ночью

На участке между переулком Спортивный в сторону Усова срезают старый асфальт
Елена Белоусова
Проспект отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Проспект отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: Елена Белоусова.

В ночь на 9 июня в Томске начался ремонт главного проспекта в областном центре. По информации городских властей, рабочие начали срезать старый асфальт на участке Ленина от переулка Спортивный в направлении улицы Усова.

За ночь убрали более 2600 квадратных метров. Ремонтировать Ленина будут преимущественно в ночные часы, дневные работы и перекрытия на главном городском проспекте рискуют парализовать движение в областном центре.

На информационных щитах, установленных вдоль Ленина, сказано, что ремонт проспекта начнется 10 июня, закончить его планируется к сентябрю.

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