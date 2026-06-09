Ремонтировать проспект Ленина в Томске будут преимущественно ночью

Фото: Елена Белоусова.
В ночь на 9 июня в Томске начался ремонт главного проспекта в областном центре. По информации городских властей, рабочие начали срезать старый асфальт на участке Ленина от переулка Спортивный в направлении улицы Усова.
За ночь убрали более 2600 квадратных метров. Ремонтировать Ленина будут преимущественно в ночные часы, дневные работы и перекрытия на главном городском проспекте рискуют парализовать движение в областном центре.
На информационных щитах, установленных вдоль Ленина, сказано, что ремонт проспекта начнется 10 июня, закончить его планируется к сентябрю.
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