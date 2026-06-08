День города отметили более двадцати тысяч томичей

Три коллектива музыкантов выступили 7 июня на главной уличной сцене Томска. Фото: Дмитрий Махиня

В течение двух дней — 6 и 7 июня — томичи отмечали 422-й день рождения города. По информации городских властей, за два дня праздничные площадки посетили более 20 тысяч человек.

По всему городу работали десятки интерактивных зон, впервые прошел ночной забег «Томские огни». На площади Новособорной были организованы ярмарка, татарский Сабантуй, библиотечная площадка, выступил джаз-оркестр «ТГУ-62». У Сквера студенческих отрядов на улице Красноармейской открыли первый в городе сухой фонтан. Завершился День города концертом группы «Инь-Ян».

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