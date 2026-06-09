Томичка перевела деньги мошенникам за виртуальные витамины

Вместо витаминов жительнице Томска прислали пустую коробку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередной случай обмана при покупке товаров онлайн зафиксирован в Томске. По информации регионального УМВД, жертвой аферистов стала восемнадцатилетняя жительница Томска.

Девушка в соцсетях обратила внимание на рекламу комплекса витаминов, перешла по ссылке и начала общаться с продавцом препарата в мессенджере. Горожанка перевела 900 рублей, чтобы купить витамины.

После оплаты девушка получила пустую коробку. Она вновь написала продавцу. Ей ответили, что потраченные деньги вернут покупательнице сертификатом. Для этого нужно установить приложение, ввести в него логин и пароль.

Томичка выполнила все инструкции, потеряв в общей сложности 36 тысяч рублей. Витамины она не получила, продавцы на ее сообщения не отвечают, а оформленный в приложении сертификат требует дальнейших платежей.

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