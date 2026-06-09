В Томской области мать накопила долг по алиментам более шести миллионов рублей

Сумма задолженности по алиментам поражает воображение Фото: Ольга ЮШКОВА.

Суд в Верхнекетском районе Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 41-летней местной жительницы. Она признана виновной по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Более десяти лет назад суд постановил, что что жительница поселка Сайга обязана ежемесячно выплачивать деньги на содержание двух дочерей и сына, в отношении которых она лишена родительских прав.

Женщина в течение многих лет игнорировала судебные постановления, за что привлекалась к ответственности. К 2026 году общая сумма задолженности по алиментам превысила шесть миллионов рублей.

На этот раз суд приговорил даму к девяти месяцам принудительных работ с удержанием десяти процентов из заработка в доход государства. Принудительные работы — это вид уголовного наказания, который является альтернативой лишению свободы. Работы могут быть назначены осужденному за преступления небольшой и средней тяжести.

Приговоренный к принудительным работам обязан в установленный законом срок явиться в территориальную Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, встать на учет. После этого инспектор определяет, в каком месте и на каких работах будет задействован осужденный.

Отказаться от предложенной работы невозможно.

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