Сахар вместо удобрений поможет томским дачникам вырастить зеленый газон

При умеренном применении сахар способен сделать газон более ярким Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Опытные дачники готовы прислушаться к самым необычным советам, чтобы участок был максимальной ухоженным, а трава на газонах радовала насыщенно-зеленым цветом. Издание mosaica.ru рекомендует посыпать траву сахаром. Сахарный песок разрыхлит плотную почву, подавит часть сорняков и повысит питательную ценность грунта. Более того, углеводы стимулируют активность полезных микробов.

В использовании сахара есть свои нюансы: он не является полноценной заменой удобрениям; может спровоцировать рост грибка, особенно в тенистых зонах. Поэтому нужны дозировка и контроль в использовании этого метода.

Посыпать траву сахаром следует не более трех раз в год — весной, в начале лета и ранней осень.

Можно использовать как обычный гранулированный сахар, так и сахарную пудру.

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