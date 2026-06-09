Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 2:25

Сахар вместо удобрений поможет томским дачникам вырастить зеленый газон

Углеводы стимулируют активность полезных микробов
Елена Белоусова
При умеренном применении сахар способен сделать газон более ярким

При умеренном применении сахар способен сделать газон более ярким

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Опытные дачники готовы прислушаться к самым необычным советам, чтобы участок был максимальной ухоженным, а трава на газонах радовала насыщенно-зеленым цветом. Издание mosaica.ru рекомендует посыпать траву сахаром. Сахарный песок разрыхлит плотную почву, подавит часть сорняков и повысит питательную ценность грунта. Более того, углеводы стимулируют активность полезных микробов.

В использовании сахара есть свои нюансы: он не является полноценной заменой удобрениям; может спровоцировать рост грибка, особенно в тенистых зонах. Поэтому нужны дозировка и контроль в использовании этого метода.

Посыпать траву сахаром следует не более трех раз в год — весной, в начале лета и ранней осень.

Можно использовать как обычный гранулированный сахар, так и сахарную пудру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области действуют три лесных пожара

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru