Пожарные спасли хозяйку загоревшегося дома в Томском районе

Причину возгорания предстоит установить дознавателям Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Серьезный пожар произошел в понедельник, 8 июня, в Томском районе. В селе Александровское загорелись расположенные в нескольких метрах друг от друга два жилых дома — двухэтажный и одноэтажный, а также многочисленные надворные постройки. В региональном управлении МЧС уточнили, что оба здания отапливались печками, оба не были оснащены автономными дымовыми пожарными извещателями.

Из одного дома пожарные спасли хозяйку, ее возраст не уточняется.

В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши двухэтажного дома, обгорели стены второго этажа. Сгорела и обрушилась обрешетка крыши одноэтажного дома, обгорели стены по всей площади. Огонь серьезно повредил надворные постройки: веранду, навес, баню, стайку. Общая площадь пожара составила четыреста квадратных метров.

Сообщение о возгорании в переулке Кооперативном в МЧС поступило после трех часов ночи; время ликвидации пожара — 11.00. Пламя тушили 29 человек.

Причина пожара еще не установлена.

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