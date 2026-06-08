Бастрыкин потребовал отчет по делу об обрушении кровли в доме в Томске

К счастью, мужчина серьезно не пострадал. Фото: СУ СК России по Томской области

Председатель следственного СУ СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет по уголовному делу, возбужденному по статье 238 УК РФ после обрушения кровли в аварийном здании в Томске 1917 года постройки.

Инцидент произошел в июне текущего года на улице Киевской. Конструкции кровли не выдержали, и один из жильцов оказался заблокирован внутри разрушающегося строения. Спасатели, жилищные инспекторы и следователи оперативно провели совместные мероприятия по эвакуации пострадавшего и фиксации следов происшествия.

Руководитель центрального аппарата лично взял ситуацию на особый контроль. Исполняющему обязанности руководителя регионального следственного органа дано строгое указание доложить о промежуточных и окончательных итогах расследования. Следователям предстоит установить всех виновных лиц, допустивших халатность при обслуживании ветхого фонда, и привлечь их к ответственности по статье 293 УК РФ в рамках федерального законодательства.

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