Нелегальный ломбард работал в многоквартирном доме в Томске

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Ленинском районе Томска обнаружен нелегальный ломбард. Прокуратура региона сообщила, что организация, предоставляющая деньги под залог, работала в доме на проспекте Ленина. Деньги клиентам выдавали под залог ювелирных украшений.
При этом индивидуальный предприниматель, который организовал работу скупки, не состоит в реестрах микрофинансовых организаций, ломбардов или кредитных потребительских кооперативов.
Прокуратура внесла представление, а также возбудила дело об административном правонарушении. Уголовное дело не возбуждалось.
Ломбарды вправе выдавать краткосрочные займы под залог ликвидного имущества, принимать на хранение вещи и ценности. Для осуществления деятельности на финансовом рынке ломбард должен быть включен в соответствующий реестр Банка России.
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