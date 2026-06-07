В Томске мужчина оказался заблокирован в доме с обрушившейся кровлей

Мужчина оказался заблокирован на втором этаже из-за обвала кровли. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

В Томске мужчина оказался под завалами кровли жилого четырех квартирного дома. ЧП произошло сегодня в двенадцать часов дня. Как рассказали спасатели, мужчина оказался заблокирован внутри строения.

Прибывшие на место происшествия специалисты поисково-спасательной службы осмотрели поврежденную конструкцию. Для эвакуации пострадавшего со второго этажа они использовали автолестницу. После спуска на землю мужчина отказался от услуг бригады скорой медицинской помощи.

Сейчас на месте обрушения работают МЧС и городские службы. Устанавливается причина обрушения и оценивается угроза остальным квартирам.

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