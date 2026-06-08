Угрожал сжечь в котельной и застрелить в лесу: в Томской области вынесен приговор по делу о похищении и вымогательстве

Суд в Бакчарском районе вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по двум статьям УК РФ, включая похищение человека и вымогательство.
По информации прокуратуры Томской области, в декабре 2022 года житель Бакчарского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил о том, что знакомый мужчина должен ему 2700 рублей и решил силой забрать деньги.
Вместе с двумя приятелями он приехал к должнику домой, вывел его из квартиры, ударил кулаком по лицу и затолкал в багажник автомобиля. Должнику угрожали тем, что сожгут его в местной котельной. Более того, туда его и привезли. Должник обещал вернуть деньги при первой же возможности, но жителя Бакчара такой вариант развития событий не устроил, и он начал угрожать увезти мужчину в лес и застрелить там, если тот не перепишет на него свой дом.
Сорокалетний должник согласился расстаться с имуществом, а как только его отпустили, обратился в полицию. Разбирательство по этому делу шло долго.
Вину в содеянном похититель признал, выплатил бывшему должнику триста тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда — семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Двоих соучастников похищения суд освободил от уголовной ответственности.
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