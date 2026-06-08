«Боевая ничья»: главные тренеры КДВ и ФК «Ижевск» оценили встречу в Томске

В воскресенье, 7 июня, томский футбольный клуб КДВ на своем поле принимал ФК «Ижевск». Встреча в рамках 11-го тура LEON-Второй Лиги Б закончилась со счетом 1:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер ижевского клуба Егор Козырев напомнил, что его команда приехала в Томск в усеченном составе и назвал итог матча — боевой ничьей.
Главный тренер КДВ Максим Гавриш отметил, что его подопечных сложно упрекнуть — они играли с большой самоотдачей и поблагодарил болельщиков, которые пришли на трибуны стадиона «Темп», несмотря на жару.
КДВ, имея в активе 25 очков, расположилась на второй строчке турнирной таблицы, лидер — ФК «Химик» с 28-ю очками.
Следующий матч томичи проведут 14 июня в Челябинске.
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