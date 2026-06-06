Томский врач разобрал основы правильного питания для детей

Ягоды, овощи, фрукты — обязательны в рационе ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правильное питание ребенка — это так называемое рациональное, сбалансированное употребление натуральных и качественных продуктов. Они удовлетворяют все нужды организма. Подробно об этом рассказала 6 июня врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Шулико.

Для детского возраста значение рационального питания многократно возрастает, так как оно является одним из важнейших условий для гармоничноого роста, оптимального психомоторного и интеллектуального развития. Обеспечивает устойчивость к действию инфекций и различных неблагоприятных факторов внешней среды. Чтобы обеспечить поступление в организм ребенка всех необходимых нутриентов и одновременно не допустить избытка пищевых веществ, питание важно сбалансировать. Этого можно достичь только при его разнообразии.

В рационе необходимо использовать широкий ассортимент блюд, а также специализированные продукты питания, разработанные с учетом потребностей малышей раннего возраста. Такой подход играет важную роль в профилактике заболеваний и сохранении продуктивности в течение дня.

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