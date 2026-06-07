Томские орнитологи отыщут редких гусей с помощью дронов

Ученые отправятся на Гыданский полуостров для изучения популяции пискульки и краснозобой казарки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томские орнитологи готовятся к экспедиции на Гыданский полуостров для поиска гнездовий краснокнижных птиц. Мировая численность пискульки составляет всего от 20 до 35 тысяч особей, в том числе более 90 процентов выводят потомство на территории России. Об этом пишет сегодня издание «Север-пресс».

В центре внимания исследователей находятся пискулька и краснозобая казарка. Обе птицы имеют международный охранный статус уязвимых видов и занесены в Красную книгу России, а также в Красный список Международного союза охраны природы. Особую тревогу у специалистов вызывает состояние популяции пискульки, которая балансирует на грани полного исчезновения.

Экспедиция стартует на следующей неделе. Помимо поисков гнезд, ученые обследуют береговую линию реки Мессояхи. Для мониторинга труднодоступных мест и обнаружения редких птиц исследователи планируют активно использовать беспилотные летательные аппараты. По итогам поездки томские специалисты нанесут на карту ключевые участки гнездования краснокнижных гусей на Ямале.

Масштабные орнитологические исследования помогают сохранить биоразнообразие сибирской фауны и защитить редкие виды от вымирания. Своевременный мониторинг с применением современных технологий позволяет местным жителям и ученым контролировать состояние экосистемы и принимать меры для поддержания природного баланса в арктических регионах.

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