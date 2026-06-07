Томский КДВ сыграл первую ничью в сезоне после удаления игрока Ижевска

14 июня команда проведет выездную встречу в Челябинске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб КДВ провел домашний матч одиннадцатого тура турнира «LEON-Вторая Лига Б» против ижевской команды. Встреча на стадионе «Темп» завершилась со счетом один к одному, что стало первой ничьей томичей в текущем чемпионате. Об этом рассказала пресс-служба спортивного клуба.

До этой игры подопечные тренерского штаба одержали восемь побед и потерпели два поражения подряд. Счет в матче был открыт на девятнадцатой минуте, когда гости вышли вперед. Томская команда доминировала в концовке первого тайма и создала несколько хороших моментов, но уступила на перерыв с минимальным разрывом.

Во второй половине встречи местные футболисты активизировали атаки и провели двойную замену. На шестьдесят третьей минуте Дмитрий Стародуб попал в перекладину, а спустя несколько минут гости остались в меньшинстве из-за второго предупреждения их игроку. Несмотря на множественные удары и удаления соперника, томичи сумели сравнять счет только на восемьдесят первой минуте усилиями того же Стародуба.

Заработанное очко позволило местному коллективу сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидеру всего один балл. Местные болельщики и жители региона продолжат поддерживать команду, которая уже четырнадцатого июня проведет выездную встречу в Челябинске.

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