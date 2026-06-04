В Томске на пять дней закроют проезд по Кулагина

Работы на тепломагистрали начнутся в 9 утра 5 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 5 июня, в Томске начнутся работы по замене участка тепломагистрали №3 под дорогой на улице Кулагина.

Ресурсоснабжающая организация объявила, что замена участка займет несколько дней — с 5 по 9 июня. На этот период будет закрыто движение транспорта по улице Кулагина на участке от проспекта Фрунзе до улицы Салтыкова-Щедрина.

В этом году улица Кулагина будет отремонтирована в рамках ремонта дорог 2-3 категории. Предполагается, что замена теплосетей под проезжей частью до начала дорожного ремонта позволит избежать необходимости вскрывать новый асфальт для устранения повреждений.

С понедельника, 1 июня, закрыт для движения участок улицы Алтайской в Томске. Начался капремонт теплосети от улицы Льва Толстого до здания по улице Алтайской, 159. В этом случает открыть движение обещают только к 10 сентября.

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